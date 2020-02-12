«الطوخي» يطالب المهندسين بالمشاركة الفعالة بانتخابات 28 فبراير

قال المهندس نشأت الطوخي، المرشح على عضوية مجلس الشعبة الهندسية المدنية "فوق السن" بالنقابة العامة، إنه قرر الترشح في الانتخابات لتقديم وتحسين كافة الخدمات النقابية المقدمة للأعضاء.وناشد الطوخي في تصريحات لـ"الدستور"، أعضاء الجمعية العمومية بالنزول والمشاركة الفعالة في الانتخابات المقرر عقدها 28 فبراير الجاري، لافتًا إلى أنه يسعى إلى الاستفادة من كافة أصول النقابة بما يمكنها من تعزيز كافة الخدمات النقابية المقدمة للمهندسين وزيادة المعاشات.وتجرى نقابة المهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، النقيب العام، انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات يوم الجمعة 28 من فبراير الجاري.وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفى، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.