وزير البترول يبحث مع شركة تكنيمونت الإيطالية فرص الاستثمار

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس بيروبرتو رئيس شركة تكنيمونت الإيطالية والوفد المرافق؛ لبحث المشاركة في عدد من مشروعات إنتاج البتروكيماويات والمشروعات البترولية.شملت مشروع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين التابع لشركة سيدبك مشروع شركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، "مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني وإنتاج البنزين بالسويس، والذي يهدف لاستغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة بمعامل شركتي النصر للبترول والسويس لتصنيع البترول والاستفادة من كميات المازوت المنتجة لإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة وتبلغ طاقة التغذية للمشروع 5ر2 مليون طن سنويا مازوت، مليون طن سنويا نافتا، باستثمارات 2.5 مليار دولار.وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي، والمهندس محمد عبادي رئيس شركة أموك.وأبدى رئيس تكنيمونت اهتمامها بالاستثمار في مصر والمشاركة في المشروعات الجاري تنفيذها حاليا، وأضاف أن الطفرة التي تحققت في مجال مشروعات التكرير والبتروكيماويات تمثل فرصا مهمة للشركات العالمية للدخول في شراكات للمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات.