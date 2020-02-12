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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 غارات لطائرات أمريكية على ريف القامشلي بسوريا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:47 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مروة عنبر
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أفادت وكالة سانا السورية، فى نبأ عاجل لها قبل قليل، بوقوع اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي وقوات أمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك 3 غارات لطائرات أمريكية على قرية خربة عمو في ريف القامشلي، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم، لقى مدني سوري مصرعه، جراء إطلاق القوات الأمريكية النار على أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي الذين تجمعوا عند حاجز للجيش السوري لمنع عربات أمريكية من المرور.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، بأن أهالى المنطقة أعطبوا 4 مدرعات أمريكية فى قرية حامو بريف القامشلى، فيما دفعت القوات الأمريكية بتعزيزات عسكرية للمكان بلغت 5 مدرعات.

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