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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بمشاركة 52 جامعة.. مؤتمر التعليم الدولي 18 فبراير

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:46 م
عبدالغفار - طلعت
عبدالغفار - طلعت
إسراء جمال
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يفتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، مؤتمر التعليم الدولي السادس، من الفترة 18 لـ20 فبراير المقبل، بحضور الدكتور عمرو سلامة أمين عام الجامعات العربية والدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ووممثل عن هيئة التصنيف الدولية QS والذى سيقدم لوزير التعليم العالى درعا بمناسبة تواجد 22 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف الجامعات العالمى.

ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.

ويعد المؤتمر بروفة للمنتدى الدولى العالمى الثانى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى فى أبريل المقبل، بمشاركة مئات الشخصيات العالمية جذب.

وقال الدكتور على شمس الدين رئيس المؤتمر إن الملتقى يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية" ويناقش مفهوم الجامعات الذكية ومتطلبات ومعايير التحول التكنولوجي للجامعات وتأثير تطبيقات التكنولوجية على الحياة الطلابية وجودة التعليم والتصنيفات الدولية للجامعات المصري.

كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

يشارك في مناقشات الملتقى العلمي خبراء من مسئولى القيادة في التعليم العالي البريطاني والشبكة العربية الأوروبية وخبراء من وزارة التكنولوجيا والمعلومات في قيادة التعليم العالي وهيئة التنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركات العالمية المصنعة للتكنولوجيا والمهتمة بتقديم الخدمات للجامعات.

كما أعلنت هيئة التصنيف العالمي للجامعات، "كيو إس – QS"، عن مشاركتها في معرض التعليم الدولي "إيديوجت "2020 بالقاهرة خلال الفترة من 18 – 20 فبراير على أن تخصص جلسة لتكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و22 جامعة مصرية حكومية وخاصة لظهورها في تصنيف 2020، كذلك ظهور وتواجد عدد كبير من الجامعات المصرية لأول مرة التصنيف الدولي، بحضور المدير الإقليمي للشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأشار المدير الإقليمي للشرق الأوسط وجنوب آسيا، إلى أن تحقيق 22 جامعة مصرية مكانة متقدمة بين 130 جامعة عربية ظهرت في التصنيف الدولي من حوالي 1200 جامعة بالمنطقة العربية، مؤكدا أن المعرض، يمثل فرصة للتعاون والتكريم لوزير التعليم العالي المصري والجامعات الـ22 على الإنجاز الذي تحقق بالتصنيف الدولي.

ويشارك في المؤتمر هذا العام 52 جامعة مصرية وعربية ودولية، كما يشهد المؤتمر لأول مرة مشاركة الجامعات المصرية بقوة، وكذلك المشاركة في المعرض الخاص بالتعليم لتسويق البرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان انا بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

كذلك تشارك في معرض التعليم الدولي الذى يقام على هامش المؤتمر لأول مرة، وزارة التعليم العالي من خلال جناح كبير في المعرض، ببرامج الجامعات الجديدة والتي من المقرر أن تبدا الدراسة بها في شهر سبتمبر المقبل خلال العام الحالي، مثل جامعة الجلالة والعلمين والملك سلمان.

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