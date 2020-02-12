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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المنوفية تودع شهيد الواجب المجند علي الكفراوي في جنازة عسكرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:46 م
جريدة الدستور
ولاء القاضى
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أناب اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القزاز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون لتشييع جنازة شهيد القوات المسلحة المجند على حسين الكفراوي ابن قرية منشأة جريس، والذي استشهد أثناء تأدية عمله ببئر العبد بشمال سيناء.

حضر الجنازة مساعد مدير الأمن ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع من أهالي القرية.

وانطلقت الجنازة العسكرية من مسجد سيدي خطاب بمسقط رأسه وسط جمع غفير من الأهالي.

وردد المشيعون هتافات معادية للإرهاب منها "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح"، "لا إله إلا الله والإرهاب عدو الله"، مطالبين بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة والقصاص منهم.

وقدم رئيس مركز ومدينة أشمون نائبًا عن محافظ المنوفية واجب العزاء لأسرة الشهيد، داعيًا المولة -عز وجل- أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية الخسيسة لن تنال من عزيمة المصريين.

يذكر أن الشهيد المجند على حسين الكفراوي أعزب ويبلغ من العمر 22 عامًا ووالده يعمل سائقًا ووالدته ربة منزل ويشهد أهالي قريته بكرم أخلاقه وسمعته الطيبة.

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