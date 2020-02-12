14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

بعد فترة من التشويق عاشها جمهور ومحبو الهضبة عمرو دياب، قرر طرح ألبومه الجديد "سهران"، وذلك بعد فترة من طرح عدد من الأغنيات "السنجل" التي حققت نجاحًا كبيرًا، منها أغنية "يوم ثلاث" و"بحبه".وفاجأ عمرو دياب جمهوره بأن هذه الأغاني ليست ضمن ألبومه الجديد الذي أجله أكثر من مرة إلى أن استقر على عدد من الأغاني في ألبومه الجديد.ويتضمن ألبوم "سهران" 14 أغنية جديدة ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة "ناي" التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.ويشارك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في ألبوم عمرو دياب الجديد بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى.ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.