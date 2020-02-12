اتفاق بين البترول والتجارة الأمريكية لتطوير قطاع الطاقة

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، خلال ثاني أيام مؤتمر ومعرض مصر الدولي الرابع للبترول "ايجبس ٢٠٢٠"، توقيع اتفاق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووكالة التجارة والتنمية الأمريكية.وتهدف الاتفاقية إلى مواصلة تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تطوير قطاع البترول، خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتكثيف التوعية بالفرص الاقتصادية محل الاهتمام المشترك.وقع الاتفاقية أسامة مبارز وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، وكارل كريس الرئيس الإقليمي للوكالة.ومن جانبه أشار كريس، لاعتزام وكالة التجارة والتنمية استمرار المساهمة في توفير التمويل لتنمية الموارد البشرية وبرامج التدريب ودراسات الجدوى والاستشارات والبعثات التجارية المتبادلة وورش العمل، وما يتعلق بتطوير المشروعات وأفضل ممارسات استخدام الطاقة والموارد الطبيعية.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2020»، في دورته الرابعة، والذي ينعقد تحت رعاية الرئيس، خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير، تحت شعار «شمال افريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة».ويشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة. ويضم الحدث فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية و10 جلسات استراتيجية و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، إضافة إلى جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميّز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.