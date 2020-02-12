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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يكشف خطة السيسي في مواجهة الإرهاب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:41 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبوالمحاسن
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قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن مصر عانت أحداثًا صعبة بعد عام 2011، نتج عنها تدهور في كافة المجالات الاقتصادية، والأمنية، شهدتها كافة محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الحوارية الثالثة على هامش المنتدى الحضري العالمي الذي يعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك تحت عنوان "الحداثة والعادات والثقافة الموروثة.. نقاط الالتقاء الابتكارية للمدن المستدامة".

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب توليه الرئاسة، وضع استراتيجية حديثة متعددة المحاور لسرعة إعادة مصر لمكانتها الطبيعية التي تستحقها بين دول العالم والمنطقة وتحقيق نجاحات كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه خلال تلك السنوات الماضية شهدت المحافظات هجرة داخلية لأبناء القرى التي تشهد نموا بمحافظات الجمهورية، ولفت إلى إنه كان لا بد من خطوات إصلاحية سريعة تبنتها القيادة السياسية ونفذتها الحكومة بدعم من الشعب المصري الذي يعود إليه الفضل في النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأردف الوزير أن الحكومة بدأت الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، لافتا إلى الاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها في مصر بما في ذلك المدن الجديدة، حيث تم بناء أكثر من 22 مدينة جديدة، منها العلمين والمنصورة الجديدة بما يساعد في الخروج من المساحة التي نعيش عليها حاليا، وصولًا لتنفيذ خطة الحكومة في عودة القاهرة الفاطمية والتاريخية لما كانت عليه واستعادة وجهها الحضاري.

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