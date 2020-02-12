انتشال جثة ربة منزل عثر عليها غارقة في قنا

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع قوات الإنقاذ النهري، ظهر اليوم الأربعاء، جثة ربة منزل بعد العثور عليها غارقة بنهر النيل، في قرية البراهمة بمركز قفط، جنوب محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.وكان اللواء شريف عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد العثور على جثة "نجاة.م.م"، 52 عامًا، غارقة بنهر النيل، في قرية البراهمة بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.تم نقل الجثة إلى مستشفى قفط التعليمي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، فيما تكثف وحدة المباحث بمركز قفط من جهودها لكشف غموض الحادث.