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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم العالي»: تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:39 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
إسراء جمال
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشاره للأنشطة الطلابية، حول مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب خلال الفترة من 15 فبراير الجاري حتى 1 أبريل المقبل، والذي تنظمه جامعة المنصورة بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة برئاسة الدكتور أشرف عبدالباسط، والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

وينظم مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، مسابقات بين الطلاب في مجال الفنون التشكيلية ومجالات التصوير الفوتوغرافي خاصة تصوير المعالم الأثرية، والفنون التشكيلية والغناء والعزف الفردي والإنشاد الديني وتلاوة القرآن الكريم والترانيم والقصة القصيرة والرواية والشعر (عامية وفصحى) والبحث المقالي والأفلام القصيرة، ويتم تسجيل الكود الموجود بالإعلان للتعرف على الشروط وطريقة التسجيل ومراحل التسابق، وأيضًا الجوائز، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني http:talent.mans.edu.eg للاشتراك في المهرجان.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد عطية، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، أن المهرجان يعد نشاطًا طلابيًا رقميًا غير تقليدي ويعد الأول من نوعه بالجامعات المصرية، وهو نشاط يجمع بين الطلاب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، ويعمل على تنمية الإبداع الطلابي، من خلال إتاحة الفرصة للأعمال الفنية الطلابية؛ لإظهار أفضل المواهب في المجالات المختلفة وعرضها من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني كمنصة إبداعية للطلاب؛ لعرض مواهبهم في مختلف المجالات.

تنظيم مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، يأتي في إطار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الطلابية التي تُقدمها الجامعة، ومنها الأنشطة الطلابية وتحويلها إلى إنشطة طلابية إبداعية لخلق روح التنافس والإبداع بين الطلاب.

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