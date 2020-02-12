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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ونش» يقتل صاحب محجر و3 عمال بالمنيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:38 م
محجر
محجر
المنيا - على حسين
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لقى صاحب محجر و3 عمال مصرعهم، داخل حفرة عميقة في أحد محاجر ملوي جنوب محافظة المنيا، بعد سقوط الونش عليهم، وتم استخراج جثثهم بعد 5 ساعات، ونُقلوا إلى مستشفى ملوي العام، وقررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بتلقيه إخطارًا من مأمور مركز شرطة ملوي، بوصول بلاغ من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول جثث 4 أشخاص من قرية البرشا.

تبين من تحريات المباحث أنهم، صلاح فاروق عرفان، 48 سنة، نقاش، مقيم بنزلة البرشا التابعة لمركز ملوي، ومحسن صبحي أحمد، 55 سنة، بالمعاش، مقيم بالقاهرة، ومحمد حسام الدين طاهر، 38 سنة، تاجر رخام، مقيم بالقاهرة، وباسم فاروق درويش أحمد، 24 سنة، طالب، مقيم بحلمية الزيتون.

وبالفحص تبين انقطاع "واير" الونش، وسقط عليهم داخل حفرة المحجر، وكان يبلغ عمق الحفر 60 مترًا، ولقوا مصرعهم داخلها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات بإشراف المستشار تامر مطيع المحامي الأول لنيابات جنوب المنيا.

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