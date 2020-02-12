الصناعات الغذائية: ندعم كل جهود التوافق مع منظومة سلامة الغذاء

استضافت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة عن قطاع إنتاج وتصنيع الزيوت الغذائية بحضور الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت ومنتجاتها بالغرفة و200 مشارك من أعضاء الغرفة وخبراء القطاع والجهات ذات الصلة.تضمن برنامج الندوة العديد من الموضوعات الفنية المهمة عن قطاع إنتاج وتصنيع الزيوت، وأهم التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى التعرف على إجراءات التسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومتطلباتها وفقًا لقائمة الفحص "Checklist" وكذا خطوات الاعتماد لدى الهيئة.وفي كلمته، أوضح المهندس زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت ومنتجاتها، أن هذا اللقاء هدفه الرئيسي هو توحيد الجهود من أجل النهوض بالقطاع وإجادة تصنيع المنتج المحلي للتمكن من التصدير بتميز وتفوق ودون معاناة، موضحًا أن مصر تستورد ميلونين وربع المليون طن زيوت غذائية سنويًا، إذ إن الإنتاج المحلي من المحاصيل الزيتية لا يفي إلا بنحو 2% من احتياجات السوق المحلي، وأكد أهمية دور المصنعين لإدارة دفة نمو القطاع ودفع كل الأطراف ذات الصلة إلى تحقيق نفس الهدف وعلى جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من طلب المحاصيل الزيتية بمواصفاتها من المزارعين وصولًا للتعبئة والتخزين والتوزيع، وتعزيز وجود منظومة كاملة ومتميزة.وبدوره، قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن المنتجات الزيتية تهم عددًا هائلًا من شرائح المستهلكين المصريين، مؤكدًا على أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي تعدت صادراته بشقيها الزراعي والصناعي أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، ويعمل به ما يزيد على 7 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر.وأضاف، أن نمو القطاع بنسبة 10% يضيف نحو 700 ألف فرصة عمل، ومن ثم ضرورة التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودعم منظومة الاقتصاد الرسمي، إذ إن فاتورة عدم الالتزام بتلك المتطلبات يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو ووجود عواقب اقتصادية لا حصر لها بدءًا من الأمراض وتكاليف العلاج وتأثر قطاعات مهمة كالسياحة.وأشاد الجزايرلي، بالإرادة السياسية الجادة والواعية المدركة لأهمية تواجد الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإصدار قانون إنشائها، مشيرًا إلى مجهودات كل رؤساء الغرفة السابقين ومثابرتهم تلك الأعوام لتحقيق هذا الهدف.وفي كلمته، أكد الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية هذا اللقاء من منطلق أن الزيوت الغذائية سلعة استراتيجية حيوية للمواطن وغذائه كونها العنصر البديل للدهون الحيوانية باهظة الثمن، بجانب دخولها في عدد كبير جدًا من الصناعات، مشددًا أن القطاع بحاجة إلى التطوير والتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أهمية إعداد قواعد فنية ملزمة لقطاع الزيوت ووضع ذلك ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية.