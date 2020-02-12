رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصناعات الغذائية: ندعم كل جهود التوافق مع منظومة سلامة الغذاء

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:38 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسماء إبراهيم
طباعة
استضافت غرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة عن قطاع إنتاج وتصنيع الزيوت الغذائية بحضور الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت ومنتجاتها بالغرفة و200 مشارك من أعضاء الغرفة وخبراء القطاع والجهات ذات الصلة.

تضمن برنامج الندوة العديد من الموضوعات الفنية المهمة عن قطاع إنتاج وتصنيع الزيوت، وأهم التحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى التعرف على إجراءات التسجيل في الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومتطلباتها وفقًا لقائمة الفحص "Checklist" وكذا خطوات الاعتماد لدى الهيئة.

وفي كلمته، أوضح المهندس زكريا الشافعي، رئيس شعبة الزيوت ومنتجاتها، أن هذا اللقاء هدفه الرئيسي هو توحيد الجهود من أجل النهوض بالقطاع وإجادة تصنيع المنتج المحلي للتمكن من التصدير بتميز وتفوق ودون معاناة، موضحًا أن مصر تستورد ميلونين وربع المليون طن زيوت غذائية سنويًا، إذ إن الإنتاج المحلي من المحاصيل الزيتية لا يفي إلا بنحو 2% من احتياجات السوق المحلي، وأكد أهمية دور المصنعين لإدارة دفة نمو القطاع ودفع كل الأطراف ذات الصلة إلى تحقيق نفس الهدف وعلى جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءًا من طلب المحاصيل الزيتية بمواصفاتها من المزارعين وصولًا للتعبئة والتخزين والتوزيع، وتعزيز وجود منظومة كاملة ومتميزة.

وبدوره، قال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن المنتجات الزيتية تهم عددًا هائلًا من شرائح المستهلكين المصريين، مؤكدًا على أهمية قطاع الصناعات الغذائية الذي تعدت صادراته بشقيها الزراعي والصناعي أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، ويعمل به ما يزيد على 7 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف، أن نمو القطاع بنسبة 10% يضيف نحو 700 ألف فرصة عمل، ومن ثم ضرورة التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ودعم منظومة الاقتصاد الرسمي، إذ إن فاتورة عدم الالتزام بتلك المتطلبات يؤدي إلى انخفاض معدلات النمو ووجود عواقب اقتصادية لا حصر لها بدءًا من الأمراض وتكاليف العلاج وتأثر قطاعات مهمة كالسياحة.

وأشاد الجزايرلي، بالإرادة السياسية الجادة والواعية المدركة لأهمية تواجد الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإصدار قانون إنشائها، مشيرًا إلى مجهودات كل رؤساء الغرفة السابقين ومثابرتهم تلك الأعوام لتحقيق هذا الهدف.

وفي كلمته، أكد الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أهمية هذا اللقاء من منطلق أن الزيوت الغذائية سلعة استراتيجية حيوية للمواطن وغذائه كونها العنصر البديل للدهون الحيوانية باهظة الثمن، بجانب دخولها في عدد كبير جدًا من الصناعات، مشددًا أن القطاع بحاجة إلى التطوير والتوافق مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أهمية إعداد قواعد فنية ملزمة لقطاع الزيوت ووضع ذلك ضمن أولويات الهيئة خلال المرحلة الحالية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

منذ حوالي 19 ساعة

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

منذ حوالي 15 ساعة

حبس معد أبلة فاهيتا فى قضية جديدة 15 يومًا

الصور

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

إحباط «الصفقة الكبرى».. ضبط حشيش بـ390 مليون جنيه فى «علب حمّص»

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

«ماليبا».. طائرة دون طيار مصنوعة من النفايات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

الانتقام أكثر متعة من التسامح في المسلسلات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

«مين اللي طفى النور» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«أثر التعاون بين مصر والدول الإفريقية» بثقافة القليوبية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيرة المخرج الفلسطيني «إيليا سليمان» بمركز الثقافة السينمائية