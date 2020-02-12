قوات أردوغان تطلق النيران على المدنيين بالحسكة.. والسوريون أجبروهم على الانسحاب

قالت صحيفة "زمان" التركية، اليوم الأربعاء، إن الاشتباكات التي وقعت بين الجيش الأمريكي والسوري في الحسكة، انتهت بمنع الدوريات الأمريكية من المرور في المنطقة.وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش التركي بدأ يتراجع للوراء وسط التقدم الكبير للجيش السوري، ودعم السوريين له، فيما تقدم المئات منهم عند الحواجز الأمنية الموجودة في الحسكة شمال شرق سوريا.وتابعت أن أهالي قريتي خربة عمو وحامو تجمعوا أمام الحواجز الأمنية التركية، وأجبروا قوات الاحتلال التركي على التراجع للوراء، ومنعوا عرباتهم المدرعة من التقدم أكثر.وأضافت أن القوات التركية أطلقت الرصاص الحي على المدنيين العزل، والقنابل الدخانية ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخر.وأشارت إلى أن الحادث أجبرت قوات الاحتلال التركي على التراجع، لطلب الدعم بعد أن أفسد الأهالي 4 مدرعات تابعة لهم.