شاكوش يكشف حقيقة دخوله التمثيل

كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حقيقة ما تردد عن تعاقده للمشاركة في مسلسل جديد.ونفى شاكوش، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، الأنباء التي ترددت عن مشاركته في مسلسل "ولاد إمبابة" الذى يشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبوالليف وعبدالله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وغيرهم، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتعاقد على المسلسل أو أي من الأعمال الفنية الأخرى.يذكر أن أغنية «بنت الجيران»، التي أطلقها شاكوش مؤخرًا تفوقت على أغنيات لنجوم عالميين بعد أن حلت في المركز الثاني لأكثر الأغاني استماعًا على مستوى العالم في تطبيق الأغاني الشهير «ساوند كلاود»، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماعًا، و4.5 مليون مرة الأسبوع الجاري فقط.