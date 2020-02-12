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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

11 مصابًا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
البحيرة معوض هويدى
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أصيب 11 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، نتيجة انقلاب ميكروباص بطريق "دمنهور- دسوق"، أمام قرية نفرة اتجاه دمنهور بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة الميكروباص، وانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وتبين إصابة كل من: نجيب محمد كامل، 42 سنة، ونبيل حمدى منصور، 42 سنة، ومحمد عبد الونيس محمد، 59 سنة، وعماد حامد أحمد، 37 سنة، والسيد علي أحمد السعدني، 48 سنة، ومحمد صبحي بسيوني، 51 سنة.

بالإضافة إلى شهدي يوسف أحمد، 49 سنة، وعبده إسماعيل سالم، 55 سنة، ورجب فتح الله الوكيل، 56 سنة، ومحمد محمد أبو صبح، 50 سنة، والسيد محمد القاضي، 55 سنة، وجميع المصابين من مركز الرحمانية وتم نقلهم لمستشفى دمنهور التعليمي، وجارٍ عمل الإسعافات اللازمة لهم.

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