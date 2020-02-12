حماقى فى فرنسا الجمعة للاستعداد لحفل عيد الحب

يستعد الفنان محمد حماقي للسفر إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد غدٍ الجمعة، لإجراء البروفات الخاصة بحفله الغنائي الضخم الذي يحييه للجاليات العربية بقصر المؤتمرات، بمناسبة عيد الحب.ويقدم حماقي، خلال الحفل، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، منها "يا ستار، م البداية، يا غربة، بقيت معاه، وأعمل إيه".على جانب آخر، يستعد المطرب محمد حماقي لإحياء حفل غنائي آخر يوم 6 مارس المقبل، داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مقرها بالتجمع الخامس.وأحيا حماقي، خلال الفترة الماضية، العديد من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وشهدت الحفلات حضورًا جماهيريًا كبيرًا.