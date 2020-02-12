إزالة 440 حالة تعد على أملاك الدولة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، متابعته بشكل يومي لسير العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل، في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة.وقال محافظ بني سويف إنه تم أمس الثلاثاء، إزالة 126 حالة تعد بالبناء المخالف وزراعات غير جادة على أراض أملاك دولة بقري: طما فيوم، ناحية خورشيد مركز إهناسيا، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها حتى الآن إلى 340 حالة، ووجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.وأكد محافظ بني سويف أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.