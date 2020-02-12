وفاة سيدة إيرانية مشتبه فى إصابتها بـ«كورونا»

كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن وفاة امرأة إيرانية مشتبها بإصابتها بفيروس كورونا.وقالت الوكالة، إن المرأة البالغة من العمر 63 عامًا توفيت في مستشفى بطهران يوم الإثنين الماضي، وأمر بإجراء تحقيق لمعرفة سبب وفاتها.ونفى متحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور، التقارير حول إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أن طهران لم يوجد بها حالات فيروس كورونا.وأكدت السلطات الصحية الإيرانية مرارا، أنه لا توجد حالات مؤكدة للفيروس التاجي في البلاد.تسبب فيروس كورونا الذي تم تسميته رسميًا باسم COVID-19 في مقتل أكثر من 1100 شخص في الصين، وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة هناك 44.650 شخصًا اعتبارًا من 11 فبراير.تم الإبلاغ عن مئات الحالات في عشرات البلدان والأقاليم حول العالم.