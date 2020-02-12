«أثر التعاون بين مصر والدول الإفريقية» بثقافة القليوبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقليوبية، عددًا من الفاعليات الثقافية والفنية، فأعدت مكتبة الدكتور إبراهيم حلمي بالبقاشين، معرض كتب لمؤلفات الأديب يوسف السباعي، كما ناقش بيت ثقافة القلج قصة "عندما ضحكت السحب" تأليف جابر سيركيس، وهى عبارة عن مجموعة قصصية للأطفال منها "وردة حمراء صغيرة، وشجرة خصراء جميلة وفرح"، بينما عقد قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان "السموم وأضرارها" للدكتورة ولاء المغاوري الشافعي.أقام بيت ثقافة شبين القناطر، ورشة قراءة لكتاب "في سبيل الخلود" تأليف عبدالله الجنايني، عبارة عن رواية يقص فيها المؤلف حكاية أصحاب الإخدود بأسلوب بسيط وبليغ تعطي للإنسان لحظات روحية عميقة.نفذت مكتبة المنزلة ورشة للأطفال لتعلم رسم الوجه، كما أعد نادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة كفر شكر، زيارة لمدرسة الشهيد مصطفى شوقى الابتدائية للتعريف بالأنشطة والخدمات التى يقدمها النادي، كما عقد محاضرة عن "أساسيات الكمبيوتر"، وأقام قصر ثقافة الطفل ببنها ورشة عمل أشكال فنية مختلفة بالفوم.ناقشت المكتبة العامة بقصر ثقافة القناطر الخيرية كتاب "إفريقيا فى مفترق الطرق" للكاتب أحمد طاهر، حيث تناول الكتاب فصول من تاريخ إفريقيا والمماليك والدول التى قامت بها والحياة الإفريقية ثم تعرضها الاستعمار وما تبعه من إلحاق مظالم تاريخية على الشعوب الإفريقية ومسيرتها نحو التقدم والازدهار، ثم استقلال هذة الدول ومطالب التنمية والاستقرار، بجانب ورشة تريكو بنادي المرأة، بينما عقدت مكتبة أكياد دجوى محاضرة بعنوان "أثر التعاون بين مصر والدول الإفريقية" تحدث عن أن مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو سعت إلى استعادة الدور المصري في إفريقيا كإحدى دوائر الأمن القومي المصري، خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر والدول الإفريقية.