رئيس أركان حرب القوات المسلحة يترأس اجتماع دول تجمع الساحل الخمس

عُقدت فعاليات اجتماع رؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الإفريقي الخمس ( G5 ) وممثلى الدول الأوروبية المانحة، والذي استضافته القاهرة فى الفترة من 9 إلى 11 فبراير الجاري، وشاركت فيه مصر بوفد رفيع المستوى ترأسه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.بدأت فعاليات الاجتماع بتهنئة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لنجاح القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين والتى أقيمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الإفريقى.وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى أن القمة أتت بظلالها الإيجابية من خلال فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن، ومناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية الكبرى للقارة الإفريقية، على رأسها الأزمة الليبية بما يحفظ حقوق الشعب الليبى الشقيق، فضلًا عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستعداد مصر الكامل لاستضافة قمة إفريقية لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب فى دول الساحل، مؤكدًا أن القوات المسلحة تسير وتحقق إستراتيجية الدولة المصرية فى دورها الداعم لكل القضايا الإفريقية.وخلال الاجتماع تم التباحث حول الوضع الأمنى فى منطقة الساحل وسبل تعزيز التعاون العسكرى والتنسيق المستمر فى القضايا محل الاهتمام المشترك، كما تم عرض الرؤية المصرية لدعم قدرات دول الساحل الإفريقي الخمس، ومناقشة مقترح تدريب كوادر من تلك الدول بجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز العلاقات الأمنية والعسكرية بين الجانب المصرى ودول الساحل الإفريقي الخمس.ونقل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للحضور.وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الاجتماع على ضرورة التدريب والتأهيل المستمر لقوات دول الساحل الخمس (G5) من أجل مواجهة التهديدات الأمنية عابرة الحدود الناتجة عن الجماعات المتطرفة بدول الساحل الإفريقي، موضحًا ضرورة تشجيع المبادرات التنموية بالمناطق المهمشة فى دول الساحل الخمس لدعم استقرار المنطقة ومنع الجماعات المتطرفة من تجنيد عناصر جدد.يأتى ذلك فى إطار الحرص على تبادل الخبرات والتجارب فى مجالات الأمن والدفاع لتحقيق الاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الإفريقية.