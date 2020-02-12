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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تفوز بالمركز الثالث في ماراثون الجري بسوهاج

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:17 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسوان_إسراء توفيق
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حققت جامعة أسوان المركز الثالث في ماراثون الجري على مستوى الجامعات، وذلك خلال فعاليات أسبوع الجامعات الأول، الذي تستضيفه جامعة سوهاج، لتعزيز دور الشباب والمشاركات الطلابية.

وتشارك جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، بوفد مكون من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة، في فعاليات أسبوع الجامعات الأول، الذي تستضيفه جامعة سوهاج، وتأتي المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعمل على المنافسة في كافة الأنشطة والحصول على مراكز متقدمة من بين الجامعات المشاركة.

ومن ناحيته، قال إيهاب رفعت مسؤول الاتصال ومنسق عام وفد جامعة أسوان، إن يشارك بأسبوع شباب الجامعات المصرية والذي يقام خلال الفترة من 8 إلي 14 فبراير الجاري، واستطاع وفد جامعة أسوان أن يحقق مراكز متقدمة، منها حققت اية جمال المركز الثالث، في ماراثون الجري، كما فاز الدكتور محمد حامد في لعبة التنس الأرضي على طنطا، وفاز سليم محروس على لاعب جامعة طنطا في الشطرنج وهو لاعب ومحكم دولى ومصنف رقم واحد، ويقترب بشدة من الحصول على المركز الأول في المباراة النهائية.

وأوضح، أن فازت دكتوره مها طه، ضمن تصفيات بطولة التنس الأرضي على مستوى جامعات مصر ووصولها للقاء النهائي، وحقق فريق جامعة أسوان للكرة الطائرة الشاطئية للأدوار النهائية في البطولة،
التي ستنتهي فعالياتها الخميس القادم.
جامعة أسوان تفوز بالمركز الثالث في ماراثون الجري بسوهاج
جامعة أسوان تفوز بالمركز الثالث في ماراثون الجري بسوهاج
جامعة أسوان تفوز بالمركز الثالث في ماراثون الجري بسوهاج
جامعة أسوان تفوز بالمركز الثالث في ماراثون الجري بسوهاج

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