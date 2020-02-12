محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين في لقاء أسبوعي

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين، بحضور 180 مواطنا من مراكز ومدن وقرى سوهاج المختلفة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.وكلف المحافظ إدارة العلاقات العامة بمرافقة مواطنة إلى شركة مياه الشرب وسداد قيمة تغيير عداد المياه عنها، حيث تضررت المواطنة من عدم قدرتها على دفع تكاليف تغيير عداد المياه القديم المعطل لديها، نظرا لظروفها المعيشية الصعبة ووفاة زوجها، حيث إنها العائل الوحيد لأبنائها الصغار، وكانت تطلب تقسيط المبلغ المقرر، إلا أن محافظ سوهاج وجه بدفع قيمة العداد الجديد كاملة للشركة.واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات صرف معاش، وتوفير سكن مناسب، والحصول على فرصة عمل، وقرارات إزالة وتم تأخيرها، بالإضافة إلى شكاوى عامة عن الأسواق، حيث أحال طلبات الحصول على فرصة عمل إلى القوى العاملة لتوفير فرص عمل مناسبة بالشركات الخاصة والمصانع.كما وجه "الفقي" مديرية التضامن الاجتماعي ببحث الحالة الاجتماعية لبعض المواطنين، لتوفير معاش تكافل وكرامة لهم، موجها بعلاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مساعدة الشباب في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم مصدر دخل مناسب من خلال جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك، وإدارة التنمية بالمحافظة والوحدات المحلية.وأحال المحافظ بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.كان الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أكد أهمية المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا، وتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخططات والمشروعات المدرجة، لتكون سوهاج أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها بالمبادرة على مستوى الجمهورية.جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بالمحافظة برئاسة نائب محافظ سوهاج، وحضور المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فاطمة كريم مدير متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة التنمية المحلية، وشريف ماهر عيسى منسق المبادرة بالمحافظة، وليلة الشيمي مدير عام إدارة التخطيط بالديوان العام، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية المختلفة.