رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يستمع لشكاوى المواطنين في لقاء أسبوعي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:15 ص
طارق الفقي
طارق الفقي
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اللقاء الجماهيري بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين، بحضور 180 مواطنا من مراكز ومدن وقرى سوهاج المختلفة، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.

وكلف المحافظ إدارة العلاقات العامة بمرافقة مواطنة إلى شركة مياه الشرب وسداد قيمة تغيير عداد المياه عنها، حيث تضررت المواطنة من عدم قدرتها على دفع تكاليف تغيير عداد المياه القديم المعطل لديها، نظرا لظروفها المعيشية الصعبة ووفاة زوجها، حيث إنها العائل الوحيد لأبنائها الصغار، وكانت تطلب تقسيط المبلغ المقرر، إلا أن محافظ سوهاج وجه بدفع قيمة العداد الجديد كاملة للشركة.

واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات صرف معاش، وتوفير سكن مناسب، والحصول على فرصة عمل، وقرارات إزالة وتم تأخيرها، بالإضافة إلى شكاوى عامة عن الأسواق، حيث أحال طلبات الحصول على فرصة عمل إلى القوى العاملة لتوفير فرص عمل مناسبة بالشركات الخاصة والمصانع.

كما وجه "الفقي" مديرية التضامن الاجتماعي ببحث الحالة الاجتماعية لبعض المواطنين، لتوفير معاش تكافل وكرامة لهم، موجها بعلاج بعض المواطنين على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مساعدة الشباب في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم مصدر دخل مناسب من خلال جهاز تنمية المشروعات، وبرنامج مشروعك، وإدارة التنمية بالمحافظة والوحدات المحلية.

وأحال المحافظ بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

كان الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، أكد أهمية المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الأكثر احتياجا، وتذليل كافة العقبات للإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقا للمخططات والمشروعات المدرجة، لتكون سوهاج أولى المحافظات التي تنهي مشروعاتها بالمبادرة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي بالمحافظة برئاسة نائب محافظ سوهاج، وحضور المهندس طارق الوراقي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة فاطمة كريم مدير متابعة تنفيذ المبادرة بوزارة التنمية المحلية، وشريف ماهر عيسى منسق المبادرة بالمحافظة، وليلة الشيمي مدير عام إدارة التخطيط بالديوان العام، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري التخطيط بالوحدات المحلية المختلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

منذ حوالي 4 ساعات

افتتاح السيسي لمؤتمر «إيجبس 2020» ومفاوضات سد النهضة الأبرز بالصحف

منذ حوالي 14 ساعة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جلسة التحقيق مع «جريشة» أمام لجنة الحكام

الصور

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

منوعات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

الانتقام أكثر متعة من التسامح في المسلسلات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

«مين اللي طفى النور» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«أثر التعاون بين مصر والدول الإفريقية» بثقافة القليوبية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيرة المخرج الفلسطيني «إيليا سليمان» بمركز الثقافة السينمائية