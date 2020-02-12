سيد رجب يظهر مع منى زكي في «تقاطع طرق»

تعاقد الفنان سيد رجب على المشاركة في مسلسل منى زكي الجديد، والذي يحمل عنوان "تقاطع طرق" والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.وينتمي مسلسل تقاطع طرق إلى نوعية أعمال الدراما الإنسانية، التي يتخللها العديد من تشابك العلاقات، وتم بدء تصويره منذ أيام.وانطق تصوير العمل بإحدى اللوكيشنات الداخلية وتحديدًا بإحدى الفيلات بمنطقة أكتوبر.ويشارك في بطولة المسلسل بجانب منى زكي كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية، سيتم الإعلان عنها قريبًا، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الانتهاء من كتابة باقي الحلقات.يذكر أن آخر أعمال سيد رجب كان ظهوره كضيف شرف في فيلم «ولاد رزق 2»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وبلغت إيراداته أكثر من 100 مليون جنيه، وهو بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرويوسف، محمد ممدوح، باسم سمرة، نسرين أمين، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.أما آخر أعماله الدرامية فكان مسلسل «نسر الصعيد» الذي عرض في رمضان 2018، وحقق نسبة مشاهده عالية، وشاركه البطولة محمد رمضان، درة، عايدة رياض، وفاء عامر، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج ياسر سامي.