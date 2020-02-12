غدا.. بدء مؤتمرات «الإصلاح» في انتخابات المحامين من الشرقية

تستضيف محافظة الشرقية غدا الخميس، المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، ومرشحي وقيادات جبهة الإصلاح النقابي، وذلك في أولى جولات الجبهة في الانتخابات، لحشد الدعم إلى قائمتها.ومن المقرر أن تجري الجبهة جولات على محاكم المحافظة للحشد لمرشحيها والدعوة إلى دعمهم، كما أنه من المقرر أن يعقد مؤتمر بمركز كفر صقر في الخامسة مساء، وذلك للقاء المحامين بمحافظة الشرقية والاستماع إليهم وعرض الرؤية النقابية والبرنامج الانتخابي للجبهة ومرشحها لمنصب النقيب.ويأتي برنامج رجائي عطية وقائمة الإصلاح النقابي وفق منظومة عمل جماعي تعيد للعمل المؤسسي الجماعي القائم على أن يدير النقابة أعضاء مجلس النقابة بالكامل وليس شخص النقيب منفردا، ويشاركه في ذلك النقابات الفرعية بشخصياتها وكياناتها المعنوية وكذا عودة مشاركة كل محام بالرأي داخل نقابته، وذلك وفق برنامج طموح يفكر في بنيان الإنسان والمكان.