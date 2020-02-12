«لص بغداد» يتصدر إيرادات الأفلام أمس

يتنافس عدد من الأفلام على إيرادات موسم رأس السنة الذي انطلق منذ أكثر من شهر تقريبًا، وتشهد دور العرض منافسة شرسة بين 6 أفلام دفعة واحدة.وترصد "الدستور" بالأرقام إيرادات الأفلام أمس الثلاثاء:فاز فيلم "لص بغداد" بنصيب الأسد من حيث الإيرادات، حيث حقق الفيلم أمس 303،546 جنيه، ليحتل صدارة شباك التذاكر ويحصل على المركز الأول بإجمالي إيرادات 24،231،177 منذ عرضه.فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.بينما هبط للمركز الثاني فيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني، وذلك بعد تحقيقه إيرادات بلغت 114،503 جنيه لتصل إجمالي ايراداته منذ طرحه بدور السينما إلى 42،953،498."الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف مي عز الدين وأحمد السقا قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.بينما احتل المركز الثالث فيلم "رأس السنة"، حيث حقق أمس إيرادات بلغت 93،999 جنيه، وهو من بطولة بسمة وتأليف محمد حفظي وبذلك تصل إجمالي إيراداته في أسبوع 1،340،159.أما فيلم "بنات ثانوي" لجميلة عوض وهنادي مهنا ومي الغيطي، فقد احتل المركز الرابع وحقق الفيلم إيرادات بلغت 51،832 جنيه."بنات ثانوي" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمود كامل، بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هنادي مهنا.وجاء في المركز الخامس فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوي، بعد تحقيقه 63،504 جنيه."يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، وإخراج منير مكرم، بطولة خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، درة، حنان مطاوع.وتذيل القائمة فيلم "دماغ شيطان" لباسم سمرة ورانيا يوسف، محققًا 10،022 جنيهًا."دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني، من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل وإنتاج أيمن وأحمد عبدالباسط.