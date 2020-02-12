إحالة «رشوة مهندسي غرب مدينة نصر» لأمن الدولة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة ملف التحقيقات مع مهندسين بحي غرب في متهمين بطلب 50 ألف جنيه رشوة مقابل إدخال المرافق لعدد من العقارات للتغاضي عن مخالفات العقارات، إلى نيابة أمن الدولة العليا.كشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب ورود بلاغ من إحدى شركات المقاولات الشهيرة بطلب المتهمين رشوه مالية مقابل تسهيل الحصول على رخصة المرافق، وجاء في البلاغ قيام المتهمين طلب مبلغ 20 ألف جنيه مقدم الرشوة.وخلال التحقيقات أنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه، وأقر أن عقب تردد أحد الأشخاص التابعين للشركة (مقدم البلاغ) على الحي للحصول على تراخيص المرافق وطلب مني إنهاء التراخيص بأي مبلغ لكنني رفضت ذلك.واستكمل المتهم أن مقدم البلاغ قام بالاتصال أكثر من مرة لكنه رفض الرد على اتصالاته، ويوم الواقعة ورد مني اتصال من المبلغ وطلب مني الحضور بالفعل قررت الذهاب إليه وتم القبض عليا.وخلال التحقيقات أنكر المتهم الثاني طلب رشوة مالية من المبلغ، وأضاف "يوم الواقعة طلب مني المتهم الأول توصيله لمقابلة أحد الأشخاص وعقب ذلك قامت قوات الأمن من القبض عليّ".ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم طلب وتلقي رشوة مالية بالمخالفة للقانون وذلك حال كونهم موظفين عمومين وكان ذلك بإخلاء بواجبات وظيفته وأداء عمل من أعمال وظيفته للإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل لديها "حي غرب مدينة نصر".