رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة «رشوة مهندسي غرب مدينة نصر» لأمن الدولة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:11 ص
رشوة
رشوة
حسام التمساح
طباعة
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة ملف التحقيقات مع مهندسين بحي غرب في متهمين بطلب 50 ألف جنيه رشوة مقابل إدخال المرافق لعدد من العقارات للتغاضي عن مخالفات العقارات، إلى نيابة أمن الدولة العليا.

كشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب ورود بلاغ من إحدى شركات المقاولات الشهيرة بطلب المتهمين رشوه مالية مقابل تسهيل الحصول على رخصة المرافق، وجاء في البلاغ قيام المتهمين طلب مبلغ 20 ألف جنيه مقدم الرشوة.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه، وأقر أن عقب تردد أحد الأشخاص التابعين للشركة (مقدم البلاغ) على الحي للحصول على تراخيص المرافق وطلب مني إنهاء التراخيص بأي مبلغ لكنني رفضت ذلك.

واستكمل المتهم أن مقدم البلاغ قام بالاتصال أكثر من مرة لكنه رفض الرد على اتصالاته، ويوم الواقعة ورد مني اتصال من المبلغ وطلب مني الحضور بالفعل قررت الذهاب إليه وتم القبض عليا.

وخلال التحقيقات أنكر المتهم الثاني طلب رشوة مالية من المبلغ، وأضاف "يوم الواقعة طلب مني المتهم الأول توصيله لمقابلة أحد الأشخاص وعقب ذلك قامت قوات الأمن من القبض عليّ".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم طلب وتلقي رشوة مالية بالمخالفة للقانون وذلك حال كونهم موظفين عمومين وكان ذلك بإخلاء بواجبات وظيفته وأداء عمل من أعمال وظيفته للإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل لديها "حي غرب مدينة نصر".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

منذ يوم

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جلسة التحقيق مع «جريشة» أمام لجنة الحكام

منذ حوالي 14 ساعة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

الصور

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

منوعات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

الانتقام أكثر متعة من التسامح في المسلسلات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

«مين اللي طفى النور» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«أثر التعاون بين مصر والدول الإفريقية» بثقافة القليوبية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيرة المخرج الفلسطيني «إيليا سليمان» بمركز الثقافة السينمائية