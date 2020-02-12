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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

140 كوريا جنوبيا يصلون بلادهم بعد إجلائهم من الصين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:09 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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وصلت طائرة كورية جنوبية تحمل على متنها 140 من مواطني كوريا الجنوبية وأفراد أسرهم الصينيين إلى سول قادمة من مدينة "ووهان" الصينية التي تفشى بها مؤخرا فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الوافدين سيخضعون للحجر الصحي في منشأة عسكرية بمنطقة ريفية لمدة 14 يوما.

وأشارت إلى أن هذه هي ثالث طائرة مستأجرة ترسلها كوريا الجنوبية لإعادة مواطنيها وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية، مضيفة أنه هناك 60 صينيا هم أفراد أسر الكوريين المقيمين من بين الـ 140 راكبا.

وسبق أن قدم 170 شخصا طلب ركوب الطائرة الى القنصلية الكورية في ووهان، منهم 100 من أفراد الجالية الكورية في ووهان وضواحيها، و70 من أفراد أسرهم الصينيين.

ولم يعرف السبب في عدم تمكن الجميع من ركوب الطائرة، حيث يرى المراقبون أن ذلك يعزى لعدم تجهيز الأوراق الثبوتية المطلوبة لصعود الطائرة.

يشار إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة الخارجية كان حوالي 2000 مواطن كوري جنوبي يقيمون في مدينة "ووهان"، تم حتى الآن إعادة 841 مواطنا على متن ثلاث رحلات مستأجرة.

يذكر أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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