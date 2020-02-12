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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نزوح 70 ألف مدني من ريف حلب الغربي في 24 ساعة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:07 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن نزوح أكثر من 70 ألف مدني من بلدات وقرى ريف حلب الغربي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المرصد السوري، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، أن بعض هؤلاء المدنيين نزحوا للمرة الرابعة والخامسة بعد أن كانوا قد أجبروا على الخروج من إدلب وحماة وحلب على فترات جراء العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن تعداد النازحين من إدلب منذ بدء الهجوم البري في 24 يناير بلغ نحو 350 ألف مدني، بينما ارتفع تعداد النازحين من حلب وإدلب منذ منتصف يناير إلى 520 ألف مدني، في ظل استمرار العمليات العسكرية جوا وبرا، في حين ارتفع العدد الإجمالي منذ مطلع ديسمبر الماضي إلى نحو 950 ألفا من إدلب وحلب.

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