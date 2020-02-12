رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:06 ص
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
استقبل الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب الوفد الروسي الثاني من طلاب جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية، لدراسة الطبيعة الجيولوجية بعدد من المناطق الجغرافية المصرية، بحضور الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة.

وخلال اللقاء أشار الدكتور شحاتة غريب إلى عمق العلاقات الوطيدة التى تجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والتي تأتى في إطار عام من العلاقات المتميزة بين الدولتين المصرية والروسية على المستويين الرسمي والشعبي.

وصرح نائب رئيس جامعة أسيوط أنه قام خلال لقائه بالوفد الروسي بمراجعة برنامج زيارتهم لمصر والمتضمن توجههم لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، لدراسة بعض التركيبات الصخرية والمكونات الجيولوجيا بصحراء البحر الأحمر إلى جانب حرص إدارة الجامعة على أن تتضمن زيارة الوفد الروسي برنامجًا سياحيًا لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر والقاهرة وذلك للتعريف بمقومات مصر السياحية وتاريخها العريق وتحقيق الهدف المرجو من التبادل الطلابي المشترك وهو التعارف الثقافي والحضاري والتقارب بين الشعبين.

كما أشار الدكتور حسن عبد الحميد، أن ذلك الوفد هو الثاني من طلاب جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يضم 8 طلاب بالمرحلة الجامعية وبإشراف من الدكتورة أوليجا خليبو سولوفا أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الروسية والأستاذة داريا شتروفا مشرفة الوفد والذي من المقرر أن تمتد زيارتهم لمدة أسبوعين متواصلين، موضحًا أنه من المقرر أن يعقب ذلك سفر وفد طلابي من جامعة أسيوط في فترة دراسية وتدريبية لمدة أسبوعين لدراسة أهم المعالم الجغرافية والتركيبات الجيولوجية لعدد من المناطق الروسية.
جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية
جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية
جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية
جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية
جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية
جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

منذ حوالي 4 ساعات

افتتاح السيسي لمؤتمر «إيجبس 2020» ومفاوضات سد النهضة الأبرز بالصحف

منذ حوالي 13 ساعة

تامر أمين: «بنتي وقفت المقشة.. شيء مرعب»

منذ حوالي 14 ساعة

صلاح حسب الله يروي تفاصيل سقوط أسانسير قيادات حزب الحرية بالسويس

الصور

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

منوعات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

الانتقام أكثر متعة من التسامح في المسلسلات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

«مين اللي طفى النور» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«أثر التعاون بين مصر والدول الإفريقية» بثقافة القليوبية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيرة المخرج الفلسطيني «إيليا سليمان» بمركز الثقافة السينمائية