جامعة أسيوط تستقبل وفدًا روسيًا لدراسة المعالم الجيولوجية

استقبل الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب الوفد الروسي الثاني من طلاب جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية، لدراسة الطبيعة الجيولوجية بعدد من المناطق الجغرافية المصرية، بحضور الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة.وخلال اللقاء أشار الدكتور شحاتة غريب إلى عمق العلاقات الوطيدة التى تجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والتي تأتى في إطار عام من العلاقات المتميزة بين الدولتين المصرية والروسية على المستويين الرسمي والشعبي.وصرح نائب رئيس جامعة أسيوط أنه قام خلال لقائه بالوفد الروسي بمراجعة برنامج زيارتهم لمصر والمتضمن توجههم لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، لدراسة بعض التركيبات الصخرية والمكونات الجيولوجيا بصحراء البحر الأحمر إلى جانب حرص إدارة الجامعة على أن تتضمن زيارة الوفد الروسي برنامجًا سياحيًا لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر والقاهرة وذلك للتعريف بمقومات مصر السياحية وتاريخها العريق وتحقيق الهدف المرجو من التبادل الطلابي المشترك وهو التعارف الثقافي والحضاري والتقارب بين الشعبين.كما أشار الدكتور حسن عبد الحميد، أن ذلك الوفد هو الثاني من طلاب جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يضم 8 طلاب بالمرحلة الجامعية وبإشراف من الدكتورة أوليجا خليبو سولوفا أستاذة الجيولوجيا بالجامعة الروسية والأستاذة داريا شتروفا مشرفة الوفد والذي من المقرر أن تمتد زيارتهم لمدة أسبوعين متواصلين، موضحًا أنه من المقرر أن يعقب ذلك سفر وفد طلابي من جامعة أسيوط في فترة دراسية وتدريبية لمدة أسبوعين لدراسة أهم المعالم الجغرافية والتركيبات الجيولوجية لعدد من المناطق الروسية.