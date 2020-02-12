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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطالب مجلس الأمن بالحذر في مسألة العقوبات على ليبيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:05 ص
وو هاي تاو
وو هاي تاو
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طالب نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو، مجلس الأمن الدولي، بتوخي الحذر في مسألة العقوبات على ليبيا.

وقال تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تواجه تحديات عديدة مثل الوضع الأمني الهش وقوى الإرهاب المنتشرة، وقضايا بارزة بمجال اللاجئين والهجرة.

وأضاف تاو، أنه بعد اعتماد المجلس لقرار بتمديد الحظر على صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا، وتفويض فريق الخبراء الذي يساعد اللجنة التابعة للمجلس حول العقوبات على ليبيا، وفي ضوء الوضع الحالي المتفاقم هناك، من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي تنفيذه الصارم لحظر الأسلحة، والامتناع عن التدخل العسكري أو أية أعمال أخرى قد تؤدي إلى تأجيج الصراع.

وتابع تاو، أن الصين ترى أن العقوبات ليست هي الغاية النهائية، ولكنها وسيلة يجب أن تخدم دوما التسوية السياسية للقضايا ذات الصلة.

وأشار تاو، إلى أنه عند اتخاذ إجراءات بشأن تمديد نظام العقوبات على ليبيا، يحتاج مجلس الأمن الدولي أن يبني قراره على المشاورات الكاملة، ويجب أن يكون قرار المجلس بمثابة رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والدول المعنية حتى يسهل التسوية السياسية للقضية الليبية.

ولفت تاو، إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي احترام سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعم تقدم العملية السياسية التي يقودها ويمتلكها الليبيون، تحت رعاية الأمم المتحدة.

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