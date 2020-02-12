صحيفة بريطانية تشيد بإعادة السيسي تشغيل المصانع المغلقة

أشادت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، بقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باتخاذ تدابير جديدة لإعادة تدوير المصانع المغلقة والمتعثرة التي أغلقت أبوابها نتيجة للضغوط الاقتصادية المضطربة وانعدام الأمن في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، واصفة الخطوة بأنها "يمكن ان تخلق أكثر من مليون فرصة عمل".وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إلى أن قرارارت الرئيس السيسي بتشغيل ودعم المصانع المتعثرة منذ يناير 2011، جاءت بعد إطلاق البنك المركزى المصرى مبادرة دعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه في ديسمبر الماضي.ونقلت الصحيفة عن مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية قوله "إن وجود قطاع صناعي قوي وناجح هو مفتاح التنمية في أي دولة تتطلع إلى النمو والاستقرار الاقتصادي بشكل قوي".وأوضحت الصحيفة أنه وفقا للأرقام الرسمية، فإن مساهمة القطاع الصناعي في مصر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع من 11% في عام 2011 إلى 18% نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذه الرئيس السيسي، لافتا إلى انه من المتوقع ان ترتفع نسبة النمو في الأيام المقبلة عندما تستأنف المصانع المغلقة إنتاجها.وأضاف: "لكي تحقق مصر نهضة صناعية حقيقية، يجب أن تكون مساهمة القطاع الصناعي من 25 إلى 35 % من إجمالي الناتج المحلي".ونقل التقرير عن حمدي عرفه استاذ الادارة المحليه وخبير استشاري البلديات الدوليه، قوله " إن 8324 مصنعًا من القطاع الخاص أغلق أبوابه منذ عام 2011 نتيجة للضغوط المالية والإدارية التي كلفت الاقتصاد ما لا يقل عن 560 مليار جنيه مصري سنويًا، بينما فقد عشرات الآلاف من العمال وظائفهم."وقال الخبير الاقتصادي أحمد سيد، إن هذا هو الوقت مناسب لبدء إعادة فتح المصانع بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلتها الحكومة، مضيفا ان برنامج الإصلاح الاقتصادي "حقق نجاحًا كبيرًا في التغلب على الأزمة المالية، وبالتالي فإن المبادرات الأخيرة لتعزيز الصناعة هي علامة مرحب بها."وأشارت الصحيفة البريطانية في نهاية تقريرها، إلى الاجتماع الوزاري الذي ترأسه السيسي الأسبوع الماضي، بحضور محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر والذي أعلن خلال إنه تم تشكيل لجنة لدراسة وضع الآلاف من المصانع والبنوك التي أغلقت خلال ثورة 2011.