رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع سيدة وإصابة 6 بتصادم جرار زراعي وميكروباص في الشرقية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رباب حرش
طباعة
لقيت سيدة تدعى «مبروكة كفاني» (45 سنة) وتقيم في مركز فاقوس بالشرقية، مصرعها وأصيب 6 سيدات، إثر تصادم جرار زراعي بميكروباص على طريق «فاقوس- أبوشلبي».

وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقَّى إخطارًا من مركز شرطة «الصالحية» الجديدة يفيد بتعرّض ميكروباص خاص بنقل عاملات إلى أحد مصانع مدينة «العاشر من رمضان» كان متوقفًا على طريق «أبوشلبي- الصالحية الجديدة» إلى تصادم من جرار زراعي من الخلف، أدى إلى مصرع سيدة تدعى «مبروكة كفاني» وإصابة كل من: ناهد موسى (35 سنة)، واعتدال إبراهيم (38 سنة)، وندى أشرف (17 سنة)، وسامية محمد حسن (41 سنة)، وبسمة إبراهيم (15 سنة)، وفاطمة زايد (44 سنة)، وجميعهن من قرية أبوشلبي التابعة لمركز فاقوس.

تحرر المحضر اللازم وجار الآن رفع الحادث من الطريق لإعادة فتحه، وتم القبض على سائق الجرار وتحويل المصابين إلى مستشفى الصالحية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

منذ حوالي 14 ساعة

«تركيا على مشارف انقلاب».. هل يسقط أردوغان قريبا؟

منذ حوالي 14 ساعة

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

الصور

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

منوعات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

الانتقام أكثر متعة من التسامح في المسلسلات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

«مين اللي طفى النور» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

«أثر التعاون بين مصر والدول الإفريقية» بثقافة القليوبية

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

سيرة المخرج الفلسطيني «إيليا سليمان» بمركز الثقافة السينمائية