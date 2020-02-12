مصرع سيدة وإصابة 6 بتصادم جرار زراعي وميكروباص في الشرقية

لقيت سيدة تدعى «مبروكة كفاني» (45 سنة) وتقيم في مركز فاقوس بالشرقية، مصرعها وأصيب 6 سيدات، إثر تصادم جرار زراعي بميكروباص على طريق «فاقوس- أبوشلبي».وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقَّى إخطارًا من مركز شرطة «الصالحية» الجديدة يفيد بتعرّض ميكروباص خاص بنقل عاملات إلى أحد مصانع مدينة «العاشر من رمضان» كان متوقفًا على طريق «أبوشلبي- الصالحية الجديدة» إلى تصادم من جرار زراعي من الخلف، أدى إلى مصرع سيدة تدعى «مبروكة كفاني» وإصابة كل من: ناهد موسى (35 سنة)، واعتدال إبراهيم (38 سنة)، وندى أشرف (17 سنة)، وسامية محمد حسن (41 سنة)، وبسمة إبراهيم (15 سنة)، وفاطمة زايد (44 سنة)، وجميعهن من قرية أبوشلبي التابعة لمركز فاقوس.تحرر المحضر اللازم وجار الآن رفع الحادث من الطريق لإعادة فتحه، وتم القبض على سائق الجرار وتحويل المصابين إلى مستشفى الصالحية.