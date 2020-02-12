الأمم المتحدة للمستوطنات: جادون في التعاون مع «التنمية المحلية»

أكدت ميمونة شريف، المديرة التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" جدية المنظمة لزيادة مجالات التعاون مع وزارة التنمية المحلية في عدد من المجالات المهمة.وأضافت خلال لقاء وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على هامش زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في اجتماعات المنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد خلال الفترة من 8 وحتى 13 فبراير الجاري، أنها تخص التدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية الأفريقية بما يساعد في رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المحلية المستدامة، خاصة في ظل استضافة مصر حاليًا لمقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة الحكومات والمدن الأفريقية (UCLGA ).كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من مشروعات التعاون المقترحة، ومن بينها مشروع تطوير مدينة سانت كاترين لدعم البنية التحتية وجودة الحياة في تلك المنطقة، بما يساعد في زيادة معدلات السياحة الدينية لتلك المنطقة المهمة في محافظة جنوب سيناء وتطوير المناطق الدينية والآثرية بوادي الدير وتوفير فرص عمل لسكان تلك المنطقة.