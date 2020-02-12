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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. جولة جديدة لاستكمال مباحثات قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:55 ص
سد النهضة
سد النهضة
وائل القمحاوى
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تُستكمل جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، اليوم الأربعاء، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور وزراء الخارجية والرى والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث " مصر واثيوبيا والسودان "، برعاية وزير الخزانة الأمريكية وبمشاركة البنك الدولي.

وقال المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إنه سيتم استكمال مناقشات ومباحثات سد النهضة بوجود وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، مع تفصيل كل النقاط.

وقال نسعى إلى وضع جدول زمني أو آلية لملء سد النهضة، بالإضافة إلى بيان الإجراءات المتبعة مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، ووضع آلية التنسيق المتابعة، وآلية فض المنازعات التى قد تنشأ مستقبلًا.

وأكد أهمية التوصل إلى اتفاق وحل لصالح كل الأطراف، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الماضي على أنه في حال التوصل إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه آخر فبراير الجارى، وأن اللجان الفنية والقانونية تواصل العمل على صيغة نهائية لاتفاق حول بناء وملء سد النهضة.

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