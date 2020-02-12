شعراوي: مصر تقدر دعم الأمم المتحدة لتحقيق التنمية (صور)

أعرب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تقدير الحكومة المصرية لدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى تطبيق أساليب مبتكرة لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة وتسعى الحكومة لمواصلة هذا التعاون الناجح.وأشاد، خلال زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى للمشاركة فى اجتماعات المنتدى الحضري العالمى الذى يعقد خلال الفترة من 8 -13 فبراير الجارى، بمستوى التعاون المتميز بين الوزارة والبرنامج خلال العام الماضى خاصة فى تنظيم المؤتمر الأول الذى نظمته الوزارة منتصف العام الماضى بعنوان "مؤتمر المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة" والنجاح الذى حققه المؤتمر فى استعراض عدد كبير من القضايا والتحديات التى تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدن والمحافظات المصرية ونظيرتها الأفريقية.