إحصائيات كورونا: 1113 حالة وفاة وأكثر من 44 ألف إصابة

أبلغت الصين، عن وفاة 97 شخصًا آخرين بفيروس كورونا، مما دفع إجمالي عدد القتلى في البر الرئيسي إلى 1113، حتى مع استمرار إغلاق البلاد إلى حد كبير لمنع انتشار المرض، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.وقالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم الإبلاغ عن 152 حالة جديدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، متراجعة لليوم الثاني وتمثل أصغر زيادة في يوم واحد منذ 30 يناير.وعدلت الصين الأسبوع الماضي، مبادئها التوجيهية بشأن الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، قائلة إنه فقط عندما تظهر الحالات التي لا تظهر عليها أعراض سريرية، يجب تسجيلها كحالة مؤكدة.ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين 44653 حالة، رغم أن العديد من الخبراء يقولون إن عددًا كبيرًا من المصابين اختفى.على الرغم من النهاية الرسمية لعطلة العام القمري الجديد الممتدة، ظلت الصين مغلقة في الغالب للعمل، حيث ظل الكثيرون في منازلهم، مع وجود حوالي 60 مليون شخص تحت الحجر الصحي الافتراضي.تم الإبلاغ عن المرض لأول مرة في ديسمبر بسوق للمواد الغذائية في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث تركز المرض بشكل كبير.وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الصين، أن كبار مسؤولي الصحة في مقاطعة هوبي، ووهان عاصمة لها، أعفوا من واجباتهم.وحتى الآن، لم يتم تقديم أي أسباب، على الرغم من أن الاستجابة الأولية للمقاطعة كانت بطيئة وغير فعالة.وأصبح تفشي الفيروس، آخر تحدٍ سياسي للحزب وزعيمه، شي جين بينغ، الذي كافح على الرغم من حصوله على سلطة سياسية أكبر من أي زعيم صيني منذ ماو تسي تونج.