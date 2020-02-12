«التموين» تفحص العروض المقدمة في «مناقصة الزيت» غدا

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس، العروض التى ستقدمها الشركات الراغبة فى المشاركة بالمناقصة رقم 5 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد، والتوريد خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 أبريل 2020، وذلك لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن جلسة فض المظاريف وجلسة البت، ستكون الخميس الموافق 13 فبراير 2020.