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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تفحص العروض المقدمة في «مناقصة الزيت» غدا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نرمين محمود الدهان
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تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الخميس، العروض التى ستقدمها الشركات الراغبة فى المشاركة بالمناقصة رقم 5 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه بحد أدنى 3000 طن زيت صويا و2000 طن زيت عباد، والتوريد خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 أبريل 2020، وذلك لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن جلسة فض المظاريف وجلسة البت، ستكون الخميس الموافق 13 فبراير 2020.

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