شعراوي من الإمارات: نتعاون مع كل الشركاء الدوليين (صور)

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع ميمونة شريف المديرة التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات" وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي؛ للمشاركة في اجتماعات المنتدى الحضري العالمي، الذي يُعقد خلال الفترة من 8 وحتى 13 فبراير الجاري.حضر اللقاء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة رانيا هداية مدير البرنامج بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.وهنأ شعراوي المدير التنفيذي للهابيتات لما حققه المؤتمر من إنجاز ودقة في التنظيم والإشراف المتميز على حلقات النقاش، معربًا عن سعادته بالمشاركة في بعض الجلسات الهامة.وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال العام الجاري، خاصة في مجالات التنمية المحلية والاستفادة من أنشطة البرنامج.وأكد شعراوي انفتاح الوزارة على التعاون مع كل الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر؛ لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات بما يحسن كل الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.وشدد الوزير على تقدير الحكومة المصرية لدعم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تطبيق أساليب مبتكرة لتحقيق التنمية الحضرية الشاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لمواصلة هذا التعاون الناجح.