الكشوف النهائية لمرشحي انتخابات «المحامين»

أعلنت نقابة المحامين، كشوف المرشحين المقبولين لخوض انتخابات المحامين يوم ١٥ مارس ٢٠٢٠.وبلغ عدد المرشحين على منصب النقيب العام 18 مرشحًا، وعدد مرشحي الإدارات القانونية 16 مرشحًا، وعدد مرشحي استئناف القاهره 95 مرشحًا.فيما بلغ مرشحي استئناف المنصورة 12 مرشحًا، ومرشحي استئناف قنا 9 مرشحين، واستئناف الإسماعيلية 8 مرشحين، واستئناف بني سويف 4 مرشحين، ومرشحي استئناف الإسكندرية 7 مرشحين، واستئناف أسيوط 10 مرشحين، واستئناف طنطا 15 مرشحًا.