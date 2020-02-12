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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 09:41 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، وحدة طب الأسرة بالكيلو7، والوحدة الصحية بالكيلو 4 بمدينة مرسى مطروح، مشيدة بمستوى الأداء والخدمة الطبية المقدمة للأهالى والالتزام بتواجد الأطقم الطبية والتمريض والتأكد من حسن التعامل مع المرضى من خلال سؤال المواطنين.

وتابعت نائب محافظ مطروح، مدى توافر الأدوية اللازمة والاطمئنان على مدة صلاحيتها موجهة بالتخلص الآمن من المخلفات الطبية والتشديد على الاهتمام بالنظافة، وعرض قائمة بأسعار الأدوية والمستلزمات والوسائل الطبية المختلفة لتعريف الأهالى بها كوسائل تنظيم الأسرة.

وطالبت بالاستمرار بمستوى أداء الوحدتين كنموذج مشرف من الالتزام والانضباط من فريق عمل الأطباء والتمريض مع أهمية التزام جميع الوحدات الصحية الأخرى على مستوى المحافظة بمستوى الأداء.

وأصافت أنه تم عرض بعض المشكلات بالوحدات الصحية خاصة أهمية العمل على رفع كفاءة المبانى، مؤكدة أنه تم العرض على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ووجه بوضع الحلول السريعة والفورية لتطوير الوحدتين لمزيد من الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأهالى.

وأضافت نائب محافظ مطروح، أنه بناء على تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سيتم المرور الدورى والمفاجئ على جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للارتقاء بها لتحسين مستوى الأداء ومدى الالتزام والانضباط وحسن التعامل مع المرضى.
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية
نائبة محافظ مطروح تتفقد مشكلات الوحدات الصحية

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