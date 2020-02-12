14 مخالفة بيئية لصيدليات ومخابز في بورسعيد

شنت إدارة الشئون البيئية بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم الأربعاء، على المحال التجارية والمخابز والمقاهي والمطاعم والورش والمنشأت الصناعية، للتأكد من توافر الاشتراطات البيئية بها.وأسفرت الحملة التي تمركزت بمنطقة القابوطي والمنطقة الصناعية وأبراج النور عن رصد وتحرير 14 مخالفة بيئية متنوعة لعدد من المخابز والمقاهي والصيدليات والورش الصناعية، لوجوظ مخالفات بيئية متنوعة منها النظافة العامة والصحة والتلوث البيئي والإشغالات.من ناجيته، أكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي هذه المخالفات، مشددا على استمرار هذه الحملات لضبط المخالفات البيئية، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة وفقا لقانون البيئة، وحفاظا على الصحة العامة للمواطنين.