«التموين» تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي اليوم

تطلق وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، "i-score"، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.ويأتي ذلك انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030".يشهد الاحتفالية، كل من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تننمية التجارة، نائب محافظ البنك المركزي والعديد من رؤساء البنوك، وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وشخصيات عامة.