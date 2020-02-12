استقرار أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12-2-2020

قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة إن هناك استقرار في أسعار الحديد اليوم الأربعاء ١٢-٢-٢٠٢٠ في الأسواق عند آخر انخفاض لها أمس.وأضاف الزيني، في تصريحات للدستور، أن أسعار الحديد كانت شهدت تراجع بقيمة 200 جنيه هذا الأسبوع.ولفت إلى أن سعر طن الحديد تسليم المصنع بين 9400 وحتى 9665 لأغلى الأصناف تسليم أرض مصنع، كما أن السعر للمستهلك يبدأ من 9600 حتى 9900 جنيه للطن حسب المنطقة ومصاريف النقل.