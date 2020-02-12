استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار الأسمنت اليوم، عند اخر انخفاض سجله خلال الأسبوع الجاري.وأضاف الزيني، في تصريحات للدستور، أن أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، سجلت سعر 640 جنيهات لـ 720 جنيها أرض المصنع.وأوضح أن سعر الطن في السوق للمستهلك يبدأ من 720 جنيها ويصل بحد أقصى 800 جنيه للطن، مشيرا الى أن أسعار الأسمنت بين الانخفاض والثبات بسبب وفرة المعروض في الأسواق بعد افتتاح المصانع الوطنية ومساهمتها في خفض الأسعار.