اليوم.. مقابلات الأطفال المقبولين بالمدرسة اليابانية بميت غمر

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم اليوم عقد المقابلات الشخصية للطلاب المقبولين بالمدرسة المصرية اليابانية بمقر المدرسة، لطلاب الصف الأول رياض أطفال بدءً من الساعة التاسعة صباحا.وأشارت إلى أن مقابلات الطلاب المتقدمين للصف الثانى رياض أطفال، سيكون غدا الخميس الموافق 13 فبراير بدءً من الساعة التاسعة صباحا.كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت فتح التقديم لمرحلة رياض الأطفال (KG1 - KG2) بمدرسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك عبر الرابط التالى:https:ejs4students.moe.gov.eg.وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أنه من المقرر قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 20202019، وذلك استجابة لرغبة أهالي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.