الحكم في «الإتجار بالأعضاء البشرية» و«ميدان الشهداء بحلوان» أبرز محاكمات اليوم

- إعادة محاكمة المتهمين بقضية "ميدان الشهداء بحلوان"

- الحكم في طعون الشبكة الدولية في الاتجار بالأعضاء البشرية

- محاكمة 11 متهما احتجزوا مواطن لطلب فدية

- محاكمة 8 متهمين بسرقة أحد المواطنين بالإكراه في القاهرة الجديدة

- محاكمة كيميائي اختلس أموالا من مستشفى بالقاهرة الجديدة

تستكمل المحاكم اليوم الأربعاء، نظر العديد من المحاكمات الجنائية والإدارية، أبرزها:تنظر الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف بميدان الشهداء بحلوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.تصدر محكمة النقض حكمها في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات.وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس قضت في يوليو 2018 بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق غير حسن النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم محاكمة11 متهما لحيازتهم أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه بنطاق دائرة القاهرة.والمتهمون هم كل من حماد صالح ومحمد عودة وعيد مصلح وأحمد محمد وغازي استيان وسعود عبدالله ومحمد إبراهيم وويوسف فريح وخالد أبوكياد وخالد عبدالله وفريج عبدالله.وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة في القضية بدائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة أحرزوا سلاحا ناريا مششخنا "بندقية آلية "حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وقاموا بحجز المجني عليه محمد محمود بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجني عليه مبلغا من النقود.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بسرقة أحد الأشخاص عن طريق الإكراه بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة.والمتهمون هم كل سعود عبدالله وغازي استيان ومحمد إبراهيم وخالد عبدالله وخالد أبو كياد وفريج عبدالله ويوسف فريج وسالم سويلم.وأسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة أن المتهمين بنطاق دائرة قسم ثان القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة سرقوا المبلغ المالي للمجنى عليه نبيل يوسف وكان ذلك من إحدى الطرق العمومية بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما المتهم الأول والرابع بإشهار في وجهه سلاحين ناريين وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة من الإكراه في شل مقاومته وأحداث إصابته والاستيلاء على المبلغ المالى الخاص به، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق آلية" ما لا يجوز الترخيص بحيازتها وذخائر لتلك السلاح كما قام المتهمون باحتجاز المجني عليه نبيل يوسف دون أحد الحكام المختصين بذلك أو في الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة.وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية أن نبيل يوسف شهد أنه وحال توقفه بالسيارة خاصته فوجئ بتوقف إحدى السيارات أمامه وترجل منها ثلاث أشخاص ملثمين حال إحراز اثنين منهم سلاحين مطلقين عيارين ناريين ما بث الرعب في نفسه وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية وإحداث إصابته واحتجازه لمطالبة أهله بمبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة كيميائي صيدلي اختلس مليونا و300 ألف حنيه من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد علي.كشف قرار الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أن المتهم طه.م، كيميائي صيدلة، على الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه وزوجته غادة رشاد مبروك على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيها (مليون ومائتان وثمانية وثمانون ألف جنيه وخمسة وثمانون جنيها) عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته بعد تولية الوظيفة العامة ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.أضاف قرار الإحالة بيان المبلغ المختلس مبلغ مقداره 1001885 جنيه (مليون جنيه وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيها) مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن أثمان العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه ) يمثل قدر الزيادة التي طرأت على عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات".