سيرة المخرج الفلسطيني «إيليا سليمان» بمركز الثقافة السينمائية

ينظم مركز الثقافة السينمائية٬ بمقره الكائن في 36 شارع شريف، القاهرة٬ في السادسة من مساء اليوم٬ عرضا لفيلم "The Time That Remains"، الزمن الباقي، من تأليف وإخراج إيليا سليمان٬ إنتاج فرنسي بلجيكي إيطالي بريطاني مشترك 2009 وتبلغ مدة عرضه 109 دقيقة.الفيلم من بطولة علي سليمان، إيليا سليمان، صالح بكري، ميناش لوي، ياسمين حاجي، ليلى معمر، ورشح لجائزة السعفة الذهبية بمهرجان كان السينمائي الدولي 2009، وعرض أيضًا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في نفس العام.يروي فيلم "الزمن الباقي" قصة حياة المخرج الفلسطيني إيليا سليمان نفسه، حيث يبدأ من قصة والده، فؤاد، ومقاومته العنيفة لقيام دولة إسرائيل في الأربعينات وينتهي بقصة سليمان كرجل، فخلال حياته، شهد سليمان تحولات الواقع الاجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني.