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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ساندرز» يتصدر انتخابات الديمقراطيين للرئاسة في نيوهامشير

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:27 ص
بيرني ساندرز
بيرني ساندرز
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تصدر المرشح عن الحزب الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز اليوم الأربعاء، الانتخابات التمهيدية للحزب في نيو هامشير (شمال شرق الولايات المتحدة)، لاختيار مرشح منافس للرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن المرشحين بيت بوتجيج وإيمي كلوبوشار يتنافسان على المركز الثاني، مشيرا إلى أنه مع الإعلان عن نتائج نحو نصف المراكز الانتخابية، احتل ساندرز عضو مجلس الشيوخ عن فيرمونت المركز الأول بـ28%، يليه رئيس بلدية إنديانا السابق بوتجيج مع 23 %، فيما حلت كلوبوشار عضو مجلس الشيوخ بالمرتبة الثالثة بـ19.9 %.

وأشارت (الحرة) أنه بعد فرز نحو 90 % من الأصوات، نال ساندرز الذي يقود الجناح التقدمي داخل الحزب الديموقراطي 26 %، فيما حل بوتيدجيج في المركز الثاني بـ 24،3%، وحلت كلوبوشار ثالثا بـ 19،9 %، أما جو بايدن الذي كان يتصدر الاستطلاعات على المستوى الوطني لأشهر، فقد حل في المركز الخامس بـ 8.4 %.

وقال ساندرز لأنصاره ـ عقب إعلان فوزه ـ "النصر هنا هو بداية النهاية لترامب".

وكان رجل الأعمال أندرو يانغ أعلن انسحابه من الانتخابات، وتعليق حملته بعد فشله في إحداث التأثير المطلوب في نيوهامشير، فلم يتمكن من تجاوز نسبة 3% في استطلاعات الرأي.

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