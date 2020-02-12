بـ150 مليون جنيه.. بدء تشغيل المرحلة الأولى لنقل الغاز الطبيعى بدون أنابيب

بدأ الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، اليوم، فى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الحكومة المصرية لنقل الغاز لكافة أنحاء الجمهورية بدون خطوط الغاز، وذلك باستخدام الناقلات لتستفيد من ذلك المناطق التى تبعد عن الشبكة القومية لخطوط الغاز، بإجمالى استثمارات 150 مليون جنيه.وكشف سعد الدين خلال تصريحات له اليوم، أن الشبكة القومية للغاز فى مصر تغطى نحو 15% فقط من مناطق مصر، وتتولى الخطة الجديدة لعمليات نقل الغاز بدون الاعتماد على خطوط الغاز التقليدية فى تغطية نحو 85% من مساحة مصر التى تبعد عن الشبكة القومية.وبدأ رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، فى تجهيز 6 ناقلات عملاقة متنقلة لنقل الغاز الطبيعي المضغوط بسعات مختلفة تبدأ من 6 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المضغوط وبقدرات تصل إلى 13 ألف متر مكعب من الغاز للمحطة الواحدة فى كل رحلة، ستكون كفيلة لنقل الحياة إلى ربوع الوطن وتلبية احتياجات كافة الفئات من الطاقة من كتل سكنية ومصانع وفنادق علاوة على إقامة محطات تموين للسيارات فى أى منطقة وفى أى وقت.على صعيد متصل أكد الدكتور محمد سعد الدين بأن القيادة السياسية تعتبر الداعم الأكبر لقطاع البترول المصرى ولذلك حقق طفرة اقتصادية غير مسبوقة منحت الثقة والمصداقية للشركاء الأجانب فى السوق المصرى خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا بأن هذا القطاع سيقود التنمية الاقتصادية لمصر خلال المرحلة المقبلة.وأكد سعد الدين بأن هذه الخطوة تأتى بالتزامن مع خطة الدولة لتحويل مصر كمركز إقليمي للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط بعد الإكتشافات الجديدة لمصر من الغاز الطبيعي فى المياه الإقليمية.وتابع يساعد هذا المشروع على تفعيل منظومة الاستفادة الحقيقية من الاكتشافات البترولية الكبيرة لمصر فى توصيل الغاز لكافة المناطق التى تبعد عن الشبكة القومية للغاز، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكاليف الباهظة التى كانت تتكلفها الدولة فى مد أنابيب الغاز، علاوة على مساعدة الدولة على إحلال الغاز بدلا من الوقود المدعم من سولار وبنزين وخلافه فى كافة الإستخدامات.