النسخة العربية لـ«رسائل هتلر ومسوداته» إصدار لـ«الرافدين»

صدرت مؤخرا عن دار الرافدين للنشر٬ الترجمة العربية لكتاب "الفوهرر.. رسائل هتلر ومسوداته"، نقلتها للعربية فاطمة نعيمي.ومما جاء في رسائل هتلر نقرأ:"بدايةً لا شك أن اليهود سلالة وليسوا جماعة دينية، ولم يمتص اليهود أبدًا من المجتمع الذين يعيشون فيه سوى اللغة، لكن لا يمكننا اعتبار اليهودي الذين يعيشون بيننا ومن ثم يجبر على استخدام اللغة أنه منا، من خلال التزاوج استطاع اليهودي من الحفاظ على خصائصهم العرقية بنجاح أكثر من الذين يعيشون بيننا".ويتابع: "ونتيجة لذلك فإننا نضع في وسطنا جنسًا غريب تقتصر مشاعره على المجال المادي، فإن أفكاره وطموحاته لا بد أن تكون أكثر قوة، لم يعد عمل الفرد مجددًا بشخصيته، بأهمية إنجازاته للمجتمع، ولكن فقط بحجم ثروته وأمواله، لم تعد عظمة الأمة تُقاس بمجموع مواردها الروحية والاخلاقية بل فقط بسلعها المادية، كل هذا يؤدي إلى هذا الموقف المنطقي من أن السعي وراء المال والقوة لتأمين الحماية لأنفسهم هو ما يجعل اليهود عديمي الضمير حتى في اختيارهم للوسائل، بحيث لا يتحلون بالرحمة عند استخدامهم لتحقيق غاياتهم، ففي دولة الديمقراطية تراه يتنازل لصالح الجماهير، ينحني أمام الشعب، ولكنه في الحقيقة لا يعترف إلا بعظمة المال٬ وسلاحه المختار هو تزييف الرأي العام من خلال الصحافة".